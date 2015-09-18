Ахтырцев Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхтырцев Анатолий Дмитриевич

Ахтырцев Анатолий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1938

Дата смерти

18.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1938

Отец: Ахтырцев Дмитрий Христофорович

Мать: Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
01.01.1965

Дочь: Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Вера Андреевна

Рождение ребёнка
09.08.1967

Сын: Ахтырцев Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахтырцев Геннадий Анатольевич

Мать ребёнка: Вера Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Смерть
18.09.2015
Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close