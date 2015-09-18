Ахтырцев Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1938
Дата смерти18.09.2015
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1938
Отец: Ахтырцев Дмитрий Христофорович
Мать: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
01.01.1965
Дочь: Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Вера Андреевна
Рождение ребёнка
09.08.1967
Сын: Ахтырцев Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахтырцев Геннадий Анатольевич
Мать ребёнка: Вера Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.09.2015