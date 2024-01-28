Насонова-Машина Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонова-Машина Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1985

Отец: Машина Анатолий Алексеевич

Мать: Машина Валова Любовь Семеновна

Рождение ребёнка
21.01.2013

Сын: Насонов Роман Владимирович

Отец ребёнка: Насонов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
21.01.2013

Сын: Насонов Валентин Владимирович

Отец ребёнка: Насонов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
28.05.2016

Сын: Насонов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Насонов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
04.06.2021

Дочь: Насонова Валерия Владимировна

Отец ребёнка: Насонов Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насонов Владимир Владимирович

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