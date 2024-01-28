Насонова-Машина Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1985
Рождение ребёнка
21.01.2013
Сын: Насонов Роман Владимирович
Отец ребёнка: Насонов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
21.01.2013
Сын: Насонов Валентин Владимирович
Отец ребёнка: Насонов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
28.05.2016
Сын: Насонов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Насонов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
04.06.2021
Дочь: Насонова Валерия Владимировна
Отец ребёнка: Насонов Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно