Колпашникова (Рудакова) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (Рудакова) Настасья Иванова

Место рождения

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

22.04.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Климово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.02.1815

Муж: Колпашников Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Колпашников Василий Михайлович

Отец ребёнка: Колпашников Михаил Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.04.1856
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость