Колпашникова (Рудакова) Настасья Иванова
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти22.04.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1815
Рождение ребёнка
1827
Сын: Колпашников Василий Михайлович
Отец ребёнка: Колпашников Михаил Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1856
Причина смерти: старость