Аитов Умер
Место рожденияд.Адав-Тулумбаево Симбирской губ.
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Мансуров Аит
Мать: не указана
д.Адав-Тулумбаево Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гумеров Усман
Мать ребёнка: Шарифа 2 Жена
д.Адав-Тулумбаево Симбирской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мяхмубьзаман 3 Жена
Смерть
Неизвестно