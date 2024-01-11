Аитов Умер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аитов Умер

Место рождения

д.Адав-Тулумбаево Симбирской губ.

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Мансуров Аит

Мать: не указана

д.Адав-Тулумбаево Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гумеров Усман

Мать ребёнка: Шарифа 2 Жена

д.Адав-Тулумбаево Симбирской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадигуль От Брата Абейдуллы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мяхмубьзаман 3 Жена

Смерть
Неизвестно
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