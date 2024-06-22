Колпакова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1924
Дочь: (Колпакова) Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Колпаков Ефим Андреевич
Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно