Колпакова Ирина Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпакова Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Ефим Андреевич

Рождение ребёнка
09.04.1924

Дочь: (Колпакова) Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Колпаков Ефим Андреевич

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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