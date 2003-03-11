Вечирко Дмитрий Ефимович
Место рожденияс. Дубмасловка Немировский район Винницкая обл. УССР
Дата рождения03.10.1937
Дата смерти11.03.2003
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1937
с. Дубмасловка Немировский район Винницкая обл. УССР
Рождение ребёнка
07.09.1962
Сын: Вечирко Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Вечирко Раиса Ивановна
г. Пушкин г. Ленинград
Рождение ребёнка
03.01.1972
Сын: Вечирко Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Вечирко Раиса Ивановна
г. Пушкин г. Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вечирко Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вечирко Раиса Ивановна
Смерть
11.03.2003