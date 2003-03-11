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Вечирко Дмитрий Ефимович

Место рождения

с. Дубмасловка Немировский район Винницкая обл. УССР

Дата рождения

03.10.1937

Дата смерти

11.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1937

Отец: Вечирко Ефим (Юхтым) Иванович

Мать: Вечирко Матрёна (Мотря) Ивановна

с. Дубмасловка Немировский район Винницкая обл. УССР
Рождение ребёнка
07.09.1962

Сын: Вечирко Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Вечирко Раиса Ивановна

г. Пушкин г. Ленинград
Рождение ребёнка
03.01.1972

Сын: Вечирко Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Вечирко Раиса Ивановна

г. Пушкин г. Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вечирко Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вечирко Раиса Ивановна

Смерть
11.03.2003
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