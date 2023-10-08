Антипин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1998

Сын: Антипин Максим Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.2004

Дочь: Антипина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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