Антипин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1998
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.2004
Дочь: Антипина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности