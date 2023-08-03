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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мещеряков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Мещеряков Николай Петрович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мещеряков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Мещеряков Николай Петрович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мещеряков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Мещеряков Николай Петрович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мещерякова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Мещеряков Николай Петрович

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