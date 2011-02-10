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Казанцева Виктория Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2011

Отец: Казанцев Роман Николаевич

Мать: Казмина Наталья

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