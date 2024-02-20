Янатьев Георгий Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Дата рождения11.04.1912
Дата смерти11.01.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1912
Отец: Янатьев Василий Ильичь
Мать: Янатьева София Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
11.01.1913
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Причина смерти: Болезнь-дизентерия