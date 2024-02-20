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Янатьев Георгий Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль

Дата рождения

11.04.1912

Дата смерти

11.01.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1912

Отец: Янатьев Василий Ильичь

Мать: Янатьева София Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
11.01.1913
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Причина смерти: Болезнь-дизентерия
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