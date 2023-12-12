Русанова Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова Лидия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1948

Сын: Зотиков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Зотиков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Зотиков Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Зотиков Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотиков Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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