Русанова Лидия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1948
Сын: Зотиков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Зотиков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Зотиков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно