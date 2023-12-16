Каравашкин (Предпол.) Петр Константинович
Место рожденияЧкаловская(Оренбургская) обл., Секретарский р-он., Мордовский с/с
Дата рождения1917
Дата смерти10.11.1941
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Каравашкин Константин Николаевич
Мать: Варвара Ивановна
Чкаловская(Оренбургская) обл., Секретарский р-он., Мордовский с/с
Смерть
10.11.1941
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно