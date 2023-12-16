Каравашкин (Предпол.) Петр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каравашкин (Предпол.) Петр Константинович

Место рождения

Чкаловская(Оренбургская) обл., Секретарский р-он., Мордовский с/с

Дата рождения

1917

Дата смерти

10.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Каравашкин Константин Николаевич

Мать: Варвара Ивановна

Чкаловская(Оренбургская) обл., Секретарский р-он., Мордовский с/с
Смерть
10.11.1941
Поддубное, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Поддубное, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
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