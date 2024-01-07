Антропянская Аксинья (Агафья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1903
Дочь: Павлюченко Ульяна Емельяновна
Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антропянский Иван Емельянович
Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антропянский Афанасий Емельянович
Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антропянский Гаврила Емельянович
Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропянская Ольга Емельяновна
Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно