Антропянская Аксинья (Агафья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропянская Аксинья (Агафья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1903

Дочь: Павлюченко Ульяна Емельяновна

Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антропянский Иван Емельянович

Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антропянский Афанасий Емельянович

Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антропянский Гаврила Емельянович

Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропянская Ольга Емельяновна

Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропянский Емельян Иванович

Смерть
Неизвестно
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