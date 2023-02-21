Тюхтин Конан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтин Конан Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюхтин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Тюхтин Григорий Кононович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Тюхтин Александр Кононович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Тюхтин Алексей Кононович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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