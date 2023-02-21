Тюхтин Конан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюхтин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Тюхтин Григорий Кононович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Тюхтин Александр Кононович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно