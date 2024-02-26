Леушина (Репина) Надежда Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леушина (Репина) Надежда Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Репин Поликарп Иванович

Мать: Репина Екатерина Аристарховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Леушин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леушин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Леушин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леушин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леушин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Леушин Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леушин Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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