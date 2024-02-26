Леушина (Репина) Надежда Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Леушин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леушин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леушин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леушин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Леушин Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно