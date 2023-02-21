Коваленко Клавдия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Никита
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толупов Федор Андреевич
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно