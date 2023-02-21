Коваленко Клавдия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Клавдия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Никита

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толупов Федор Андреевич

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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