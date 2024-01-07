Васева (Могильникова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Васёв Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Мочалина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Васёв Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1976
Отец ребёнка: Васёв Николай Васильевич
Смерть
2010