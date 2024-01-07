Васева (Могильникова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васева (Могильникова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Васёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Мочалина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Васёв Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1976

Сын: Васёв Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Васёв Николай Васильевич

Смерть
2010
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