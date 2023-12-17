Филимонова (Мершиева) Феодосья (Феня) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Мершиева) Феодосья (Феня) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Мершиев Василий Кузьмич

Мать: Мершиева Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
21.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2005
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