Хорошева Варвара Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1884 ст.
Бракосочетание
23.01.1887 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 21
Место жительства
До 1887 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно