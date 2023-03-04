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Хорошева Варвара Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.
Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1884 ст.

Муж: Тотьмянин Фёдор Иванов

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Бракосочетание
23.01.1887 ст.

Муж: Неразборчиво Пётр Макаров

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 21
Место жительства
До 1887 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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