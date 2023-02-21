Скворцова (Семёнова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Семёнова) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

27.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1857

Муж: Скворцов Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
17.09.1858

Дочь: Венустова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич

Ругозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.01.1860

Сын: Скворцов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Скворцов Николай Иванович

Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
05.07.1866

Дочь: Георгиевская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
14.10.1868

Дочь: Ивинская Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
30.01.1870

Сын: Скворцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
14.04.1870

Дочь: Рыболовлева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич

Ругозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.03.1874

Дочь: Романова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
25.04.1875

Сын: Скворцов Иван (Иоанн) Иванович

Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
15.12.1878

Сын: Скворцов Павел Иванович

Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич

Смерть
27.06.1911
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