Скворцова (Семёнова) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти27.06.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1857
Рождение ребёнка
17.09.1858
Дочь: Венустова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
16.01.1860
Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Скворцов Николай Иванович
Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
05.07.1866
Дочь: Георгиевская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
14.10.1868
Дочь: Ивинская Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
30.01.1870
Сын: Скворцов Василий Иванович
Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
14.04.1870
Дочь: Рыболовлева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
01.03.1874
Дочь: Романова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
25.04.1875
Сын: Скворцов Иван (Иоанн) Иванович
Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
15.12.1878
Отец ребёнка: Скворцов Иван Моисеевич
Смерть
27.06.1911