Каретникова (Шелаева) Степанида (Стефанида) Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Отец: Шелаев Демьян
Мать: ?
Дочь: Пелагея Илларионовна
Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич
Сын: Каретников Афанасий Илларионович
Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич
Дочь: Наталья Илларионовна
Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич
Дочь: Чудинова Ольга Илларионовна
Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич
Дочь: Житкова Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич
Сын: Каретников Вукол Илларионович
Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич
Сын: Каретников Николай Илларионович
Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич
Дочь: Надежда Илларионовна
Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич
Сын: Каретников Иван Илларионович
Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич
Дочь: Евгения Илларионовна
Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич
Дочь: Колесникова Антонина Илларионовна
Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич