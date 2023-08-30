Каретникова (Шелаева) Степанида (Стефанида) Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретникова (Шелаева) Степанида (Стефанида) Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Шелаев Демьян

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.10.1902

Дочь: Пелагея Илларионовна

Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич

Рексова, Рибшевская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 22.04.1904

Сын: Каретников Афанасий Илларионович

Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич

Рексова, Рибшевская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1905

Дочь: Наталья Илларионовна

Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич

Рексова, Рибшевская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1908

Дочь: Чудинова Ольга Илларионовна

Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич

Рождение ребёнка
15.01.1911

Дочь: Житкова Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич

Гонаусово, Рибшевская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1915

Сын: Каретников Вукол Илларионович

Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич

Рексова, Рибшевская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1917

Сын: Каретников Николай Илларионович

Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич

Рексова, Рибшевская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1920

Дочь: Надежда Илларионовна

Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич

Рождение ребёнка
12.11.1923

Сын: Каретников Иван Илларионович

Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич

Рексова, Рибшевская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1926

Дочь: Евгения Илларионовна

Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич

Рексова, Рибшевская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1930

Дочь: Колесникова Антонина Илларионовна

Отец ребёнка: Каретников Илларион Николаевич

Смерть
1958
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