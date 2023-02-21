Абрашкина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрашкина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1981 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрашкин Василий Петрович

Мать: Вавилова Людмила Петровна

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