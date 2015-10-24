Акинжалы Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкинжалы Ирина Дмитриевна

Акинжалы Ирина Дмитриевна

Место рождения

Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.02.1965

Дата смерти

24.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1965

Отец: Шупик Дмитрий Иванович

Мать: Шупик Валентина Дмитриевна

Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акинжалы Владимир Анатольевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.03.1987

Сын: Акинжалы Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Акинжалы Владимир Анатольевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинжалы Владимир Анатольевич

Смерть
24.10.2015
Крыловская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край