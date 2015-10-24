Акинжалы Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1965
Дата смерти24.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1965
Отец: Шупик Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акинжалы Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
17.03.1987
Сын: Акинжалы Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Акинжалы Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.2015