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Дарья Никитина

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1667 г.р.

Мать

1676 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Никита Карпов

Мать: Лукерья Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно