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Воронова (Филина) Елена Африкановна
Воронова (Филина) Елена Африкановна
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Место рождения
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
Дата рождения
29.03.1968
Пол
Женский
Отец
Филин Африкан Николаевич
1942 г.р.
Мать
Филина (Потапова) Валентина Ивановна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
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БМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1968
Отец:
Филин Африкан Николаевич
Мать:
Филина Валентина Ивановна
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
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