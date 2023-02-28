Воронова (Филина) Елена Африкановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Филина) Елена Африкановна

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Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

29.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1968

Отец: Филин Африкан Николаевич

Мать: Филина Валентина Ивановна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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