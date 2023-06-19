Немов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1969
Жена: Лидия Александровна
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия Александровна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Развод
22.10.1980
Жена: Лидия Александровна
Смерть
Неизвестно