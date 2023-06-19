Немов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немов Виктор Михайлович

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.05.1969

Жена: Лидия Александровна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Развод
22.10.1980

Жена: Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно