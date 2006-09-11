Степаненко Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.07.1960
Дата смерти11.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степаненко Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
24.08.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степаненко Светлана Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.2006
Асфиксия (самоубийство через повешанье)