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Степаненко Андрей Владимирович

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Место рождения

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

02.07.1960

Дата смерти

11.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
11.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степаненко Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
24.08.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степаненко Светлана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степаненко Светлана Анатольевна

Смерть
11.09.2006
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Асфиксия (самоубийство через повешанье)
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