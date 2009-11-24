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Башкиров Аркадий Дмитриевич
Башкиров Аркадий Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.2009
Пол
Мужской
Отец
Башкиров Дмитрий Сергеевна
Мать
Башкирова Екатерина Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2009
Отец:
Башкиров Дмитрий Сергеевна
Мать:
Башкирова Екатерина Александровна
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