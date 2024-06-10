Рожевская (Rojewska) (Линкевич (Linkiewicz)) Анеля Матвеева Aniela Maciej (Mateusz) 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРожевская (Rojewska) (Линкевич (Linkiewicz)) Анеля Матвеева Aniela Maciej (Mateusz)

Рожевская (Rojewska) (Линкевич (Linkiewicz)) Анеля Матвеева Aniela Maciej (Mateusz)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

04.02.1880

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожевский Карл Игнатьевич

Отец ребёнка: Рожевский Rojewski Игнатий Томашев Ignacy Tomasz

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожевский Rojewski Игнатий Томашев Ignacy Tomasz

Рождение ребёнка
1858

Сын: Рожевский Иоанн Игнатиев

Отец ребёнка: Рожевский Rojewski Игнатий Томашев Ignacy Tomasz

Рождение ребёнка
23.10.1865

Дочь: Рожевская (Рожевская) Паулина Игнатьева

Отец ребёнка: Рожевский Rojewski Игнатий Томашев Ignacy Tomasz

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев

Отец ребёнка: Рожевский Rojewski Игнатий Томашев Ignacy Tomasz

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
04.02.1880
Причина смерти: ревматизм

Мы используем куки для улучшения работы сайта.