Рожевская (Rojewska) (Линкевич (Linkiewicz)) Анеля Матвеева Aniela Maciej (Mateusz)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти04.02.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рожевский Карл Игнатьевич
Отец ребёнка: Рожевский Rojewski Игнатий Томашев Ignacy Tomasz
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Рожевский Rojewski Игнатий Томашев Ignacy Tomasz
Рождение ребёнка
23.10.1865
Дочь: Рожевская (Рожевская) Паулина Игнатьева
Отец ребёнка: Рожевский Rojewski Игнатий Томашев Ignacy Tomasz
Рождение ребёнка
1869
Сын: Рожевский Михаил Квартирмейстер Морской Игнатиев
Отец ребёнка: Рожевский Rojewski Игнатий Томашев Ignacy Tomasz
Смерть
04.02.1880
Причина смерти: ревматизм