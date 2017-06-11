Садыкова (Мухамадеева) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1929
Дата смерти11.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1929
Отец: Мухамадеев Хуснулгат
Мать: Камалетдинова Зухра
Рождение ребёнка
15.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садыков Гаптроуф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садыков Гаптроуф
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск
Смерть
11.06.2017