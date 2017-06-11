Садыкова (Мухамадеева) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова (Мухамадеева) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1929

Дата смерти

11.06.2017

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1929

Отец: Мухамадеев Хуснулгат

Мать: Камалетдинова Зухра

Рождение ребёнка
15.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Гаптроуф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Гаптроуф

Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск
Смерть
11.06.2017