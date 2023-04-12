Киреева (Аносова) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиОколо ?.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: Аносов Владимир
Рождение ребёнка
23.10.1941
Отец ребёнка: Киреев Павел Сергеевич
Dubna, tula Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинадиа
Отец ребёнка: Киреев Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киреев Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.01.1980
Dubna, tula Oblast, Russia