Киреева (Аносова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Аносова) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Около ?.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Аносов Владимир

Мать: Аносова Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
23.10.1941

Сын: Киреев Николай Павлович

Отец ребёнка: Киреев Павел Сергеевич

Dubna, tula Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинадиа

Отец ребёнка: Киреев Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Киреев Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Павел Сергеевич

Смерть
Около ?.01.1980
Dubna, tula Oblast, Russia