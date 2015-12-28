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Назаров Герман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1934

Дата смерти

28.12.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1934

Отец: Назаров Иван Павлович

Мать: Назарова (Кудряшова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Тамара Германовна

Мать ребёнка: Назарова (Борцова) Лидия Давыдовна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1965

Сын: Назаров Игорь Германович

Мать ребёнка: Назарова (Борцова) Лидия Давыдовна

Смерть
28.12.2015

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