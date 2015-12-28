Назаров Герман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1934
Дата смерти28.12.2015
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Тамара Германовна
Мать ребёнка: Назарова (Борцова) Лидия Давыдовна
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1965
Мать ребёнка: Назарова (Борцова) Лидия Давыдовна
Смерть
28.12.2015