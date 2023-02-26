Санка Бигеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738
Сын: Арслан углы
Мать ребёнка: Наугази Казеева
Рождение ребёнка
1740
Сын: Прошка углы
Мать ребёнка: Наугази Казеева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Абдулей углы
Мать ребёнка: Наугази Казеева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Харбя углы
Мать ребёнка: Наугази Казеева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Бельшаря углы
Мать ребёнка: Наугази Казеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наугази Казеева
Смерть
1749