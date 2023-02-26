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Санка Бигеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Биги углы

Мать: ?

Рождение ребёнка
1738

Сын: Арслан углы

Мать ребёнка: Наугази Казеева

Рождение ребёнка
1740

Сын: Прошка углы

Мать ребёнка: Наугази Казеева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Абдулей углы

Мать ребёнка: Наугази Казеева

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Харбя углы

Мать ребёнка: Наугази Казеева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Бельшаря углы

Мать ребёнка: Наугази Казеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наугази Казеева

Смерть
1749
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