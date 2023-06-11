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Никифорова (Осетрова) Ольга Борисовна
Никифорова (Осетрова) Ольга Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.1938
Пол
Женский
Отец
Осетров Борис
Мать
Осетрова (Яблокова) Александра Ивановна
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Место
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Рождение
06.07.1938
Отец:
Осетров Борис
Мать:
Осетрова Александра Ивановна
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