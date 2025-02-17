Феклистенкова (Ванюкова) Мария Ивановна 17.02.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феклистенкова (Ванюкова) Мария Ивановна

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Место рождения

Пыжово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.02.1915

Дата смерти

02.04.1991

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Пыжово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феклистенков Михей Андреевич

Рождение ребёнка
?.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феклистенков Михей Андреевич

Стайки, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феклистенков Михей Андреевич

Мельница, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феклистенков Михей Андреевич

Мельница, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Смерть
02.04.1991
Пыжово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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