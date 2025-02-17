Феклистенкова (Ванюкова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.02.1915
Дата смерти02.04.1991
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1915
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1937
Стайки, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1948
Рождение ребёнка
08.03.1955
Смерть
02.04.1991