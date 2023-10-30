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Гусев Симеон Дорофеев

Место рождения

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

03.02.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1879 ст.

Отец: Гусев Дорофей Прокопьев

Мать: не указана

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
25.11.1898

Жена: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первый брак - 18 лет она первый брак - 18 лет (#007470344 №470
Рождение ребёнка
17.05.1899 ст.

Дочь: Феодора Симеоновна

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1900 ст.

Дочь: Мария Симеоновна

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1901 ст.

Сын: Гусев Петр Симеонов

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.

Дочь: Анна Симеонова

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1906 ст.

Сын: Гусев Евфимий Симеонов

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1907 ст.

Дочь: Мария Симеонова

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1908 ст.

Сын: Гусев Феодор Симеонов

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1909 ст.

Сын: Феодоров Петр Александров

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1909 ст.

Сын: Гусев Стефан Симеонов

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1910 ст.

Дочь: Синклитикия Симеонова

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1911 ст.

Сын: Гусев Иоанн Симеонов

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1914 ст.

Сын: Гусев Симеонн Симеонов

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1915 ст.

Дочь: Александра Симеонова

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1917 ст.

Дочь: Наталия Симеоновна

Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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