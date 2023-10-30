Гусев Симеон Дорофеев
Место рождения
Дата рождения03.02.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Гусев Дорофей Прокопьев
Мать: не указана
Дочь: Феодора Симеоновна
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Дочь: Мария Симеоновна
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Сын: Гусев Петр Симеонов
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Дочь: Анна Симеонова
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Дочь: Мария Симеонова
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Сын: Феодоров Петр Александров
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Дочь: Синклитикия Симеонова
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Сын: Гусев Иоанн Симеонов
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Дочь: Александра Симеонова
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова
Дочь: Наталия Симеоновна
Мать ребёнка: Сигклитикья Феоктистова Секлитикия Секлитикия/Сигклитикья Феоктистова