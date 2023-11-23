(Георгиевская) Наталия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Георгиевская) Наталия Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Георгиевский Константин Васильев

Мать: Георгиевская Евлампия Семенова

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