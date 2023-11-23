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(Георгиевская) Наталия Константинова
(Георгиевская) Наталия Константинова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Пол
Женский
Отец
Георгиевский Константин Васильев
1812 г.р.
Мать
Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Георгиевский Константин Васильев
Мать:
Георгиевская Евлампия Семенова
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