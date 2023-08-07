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Федосья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марья Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1775

Сын: Филипп Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сергей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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