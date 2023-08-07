Федосья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марья Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1775
Сын: Филипп Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сергей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно