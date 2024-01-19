Губайдуллина Фатыма
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Саитова Фяруза
Отец ребёнка: Губайдуллин Абдулла
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Дианова Сарбижан
Отец ребёнка: Губайдуллин Абдулла
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Садекова Адельбану
Отец ребёнка: Губайдуллин Абдулла
Рождение ребёнка
1903
Сын: Губайдуллин Исхак
Отец ребёнка: Губайдуллин Абдулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губайдуллин Абдулла
Смерть
Неизвестно