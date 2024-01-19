Губайдуллина Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губайдуллина Фатыма

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усман

Мать: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Саитова Фяруза

Отец ребёнка: Губайдуллин Абдулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Дианова Сарбижан

Отец ребёнка: Губайдуллин Абдулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Садекова Адельбану

Отец ребёнка: Губайдуллин Абдулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Губайдуллин Исхак

Отец ребёнка: Губайдуллин Абдулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губайдуллин Абдулла

Смерть
Неизвестно
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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