Кириленко Кирилл
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кириленко Василий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Смерть
Неизвестно