Кириленко Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко Кирилл

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кириленко Василий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Смерть
Неизвестно