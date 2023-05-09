Мех Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1909 ст.
Дочь: Пелагея Емельяновна
Отец ребёнка: Мех Емельян Васильевич
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
запись о рождении: ГААК, ф. 144, оп. 6, д. 1486, л. 137_об. - 138.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно