Мех Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мех Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1909 ст.

Дочь: Пелагея Емельяновна

Отец ребёнка: Мех Емельян Васильевич

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
запись о рождении: ГААК, ф. 144, оп. 6, д. 1486, л. 137_об. - 138.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мех Емельян Васильевич

Смерть
Неизвестно