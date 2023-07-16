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Елагин Александр Станиславович
Елагин Александр Станиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.11.1986
Пол
Мужской
Отец
Елагин Станислав Анатольевич
1965 г.р.
Мать
Елагина (Казанцева) Ольга Васильевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1986
Отец:
Елагин Станислав Анатольевич
Мать:
Елагина Ольга Васильевна
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