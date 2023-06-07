Александров ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Мария (Муся) Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развелась из-за ее упорного нежелания (боязни) рожать детей.Жила тем, что давала уроки музыки. В основном жила в семье Куксинских.
Смерть
Неизвестно