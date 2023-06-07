Александров ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развелась из-за ее упорного нежелания (боязни) рожать детей.Жила тем, что давала уроки музыки. В основном жила в семье Куксинских.
Смерть
Неизвестно