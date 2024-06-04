Попов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1911
Отец: Попов Михаил Федорович
Мать: Попова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Валентина
Развод
Неизвестно
Жена: Попова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Васильевич
Мать ребёнка: Попова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Зоя
Рождение ребёнка
24.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Зоя
Смерть
Неизвестно