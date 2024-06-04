Попов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1911

Отец: Попов Михаил Федорович

Мать: Попова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Валентина

Развод
Неизвестно

Жена: Попова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Васильевич

Мать ребёнка: Попова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Попова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Зоя

Рождение ребёнка
24.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Зоя

Смерть
Неизвестно

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