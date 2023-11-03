Саушкина (Новикова?) Домна Ефтихьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти04.08.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1797
Отец: Новиков Ефтихий Васильев
Мать: Новикова Софья Осипова?
Бракосочетание
03.11.1821
Муж: Саушкин Петр Романов
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Венчан казак 24 года вторым браком сладковского прихода деревни Усовой крестьянкой дочери девицы 24 года
Рождение ребёнка
15.04.1824
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов
Рождение ребёнка
06.?.1826
Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов
Рождение ребёнка
01.02.1828
Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов
Рождение ребёнка
18.10.1829
Дочь: Калинина Параскева Петрова
Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов
Федор Мухин, казака Леонтия Тогусова жена Федосья
Рождение ребёнка
04.11.1835
Дочь: Мухина Матрона Петровна
Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов
Федор Яковлевич Мухин
Рождение ребёнка
11.12.1839
Дочь: Лукия Петрова
Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов
Смерть
04.08.1864
67 лет, водянка