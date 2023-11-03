Саушкина (Новикова?) Домна Ефтихьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саушкина (Новикова?) Домна Ефтихьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

04.08.1864

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Новиков Ефтихий Васильев

Мать: Новикова Софья Осипова?

Бракосочетание
03.11.1821

Муж: Саушкин Петр Романов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Венчан казак 24 года вторым браком сладковского прихода деревни Усовой крестьянкой дочери девицы 24 года
Рождение ребёнка
15.04.1824

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов

Рождение ребёнка
06.?.1826

Сын: Саушкин Лазарь Петрович

Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов

Рождение ребёнка
01.02.1828

Сын: Саушкин Федор Петрович

Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов

Рождение ребёнка
18.10.1829

Дочь: Калинина Параскева Петрова

Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов

Федор Мухин, казака Леонтия Тогусова жена Федосья
Рождение ребёнка
04.11.1835

Дочь: Мухина Матрона Петровна

Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов

Федор Яковлевич Мухин
Рождение ребёнка
11.12.1839

Дочь: Лукия Петрова

Отец ребёнка: Саушкин Петр Романов

Смерть
04.08.1864
67 лет, водянка
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