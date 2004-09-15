Козлова Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1954

Дата смерти

15.09.2004

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1931 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.19

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Виталий Степанович

Рождение
30.08.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Скрипальщикова Козлова Любовь Георгиевна

Бракосочетание
09.08.1974

Муж: Кравченко Виталий Степанович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.04.1981

Сын: Кравченко Игорь Витальевич

Отец ребёнка: Кравченко Виталий Степанович

Пос.Зыково, Красноярский край
Смерть
15.09.2004
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