Козлова Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1954
Дата смерти15.09.2004
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.19
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Виталий Степанович
Рождение
30.08.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.08.1974
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.04.1981
Сын: Кравченко Игорь Витальевич
Отец ребёнка: Кравченко Виталий Степанович
Пос.Зыково, Красноярский край
Смерть
15.09.2004