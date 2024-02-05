Гляненко Иван Александровия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гляненко Иван Александровия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1985

Отец: не указан

Мать: Игнатенко Валентина Владимировна

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