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Щипков Афанасий Власович
Щипков Афанасий Власович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1747
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Влас Семенович
1706 г.р.
Мать
Екатерина Антоновна
1707 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец:
Влас Семенович
Мать:
Екатерина Антоновна
Смерть
Неизвестно
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