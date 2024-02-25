Сидачева (Родимкина) Фекла Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Есть метрика о свадьбе в 1913 году. 30 1 1913 Огадаров Тихон Козьмович 24 Алексеевка 1889 Родимкина Фекла Сидоровна 20 Алексеевка 1893
Бракосочетание
30.01.1913
Есть метрика о свадьбе в 1913 году. 30 1 1913 Огадаров Тихон Козьмович 24 Алексеевка 1889 Родимкина Фекла Сидоровна 20 Алексеевка 1893
Рождение ребёнка
26.04.1918
Сын: Сидачев Афанасий Тихонович
Отец ребёнка: Сидачев Тихон Козьмович
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно