Сидачева (Родимкина) Фекла Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидачева (Родимкина) Фекла Сидоровна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Родимкин Сидор Даниилович

Мать: Родимкина Евдокия Андреевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1913 году. 30 1 1913 Огадаров Тихон Козьмович 24 Алексеевка 1889 Родимкина Фекла Сидоровна 20 Алексеевка 1893
Бракосочетание
30.01.1913

Муж: Сидачев Тихон Козьмович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1913 году. 30 1 1913 Огадаров Тихон Козьмович 24 Алексеевка 1889 Родимкина Фекла Сидоровна 20 Алексеевка 1893
Рождение ребёнка
26.04.1918

Сын: Сидачев Афанасий Тихонович

Отец ребёнка: Сидачев Тихон Козьмович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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