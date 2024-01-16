Криско Параскева Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Иоанн
Рождение ребёнка
30.04.1819
Дочь: Александра Игнатова
Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов
Рождение ребёнка
12.05.1823
Сын: Крысько Сидор (Исидор) Игнатов
Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Епистимия Игнатьева
Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов
Рождение ребёнка
01.12.1830
Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов
Рождение ребёнка
10.08.1833
Дочь: Иулиана Игнатова
Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов
Рождение ребёнка
06.09.1836
Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов
Рождение ребёнка
02.05.1839
Дочь: Мавра Игнатьева
Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов
Рождение ребёнка
02.05.1839
Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов
Рождение ребёнка
06.01.1841
Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов
Бракосочетание
Неизвестно