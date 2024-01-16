Криско Параскева Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криско Параскева Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Иоанн

Рождение ребёнка
30.04.1819

Дочь: Александра Игнатова

Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов

Рождение ребёнка
12.05.1823

Сын: Крысько Сидор (Исидор) Игнатов

Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Епистимия Игнатьева

Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов

Рождение ребёнка
01.12.1830

Сын: Крисько Наум Игнатьев

Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов

Рождение ребёнка
10.08.1833

Дочь: Иулиана Игнатова

Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов

Рождение ребёнка
06.09.1836

Сын: Крисько Архип Игнатов

Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов

Рождение ребёнка
02.05.1839

Дочь: Мавра Игнатьева

Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов

Рождение ребёнка
02.05.1839

Сын: Криско Иаков Игнатьев

Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов

Рождение ребёнка
06.01.1841

Сын: Крысько Иоанн Игнатьев

Отец ребёнка: Крисько Игнат Несторов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крисько Игнат Несторов

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